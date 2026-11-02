Путин установил порядок передачи государству выморочного имущества

Согласно указу, речь идет о средствах в рублях и иностранной валюте, а также драгоценных металлах на счетах и вкладах граждан России, умерших более пяти лет назад и снятых с налогового учета. При этом после их смерти не должны быть открыты наследственные дела. Такое имущество будет переходить в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону.