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Путин установил порядок передачи государству выморочного имущества

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок передачи в собственность государства денежных средств и драгоценных металлов на банковских счетах и вкладах умерших россиян, имущество которых признано выморочным. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, речь идет о средствах в рублях и иностранной валюте, а также драгоценных металлах на счетах и вкладах граждан России, умерших более пяти лет назад и снятых с налогового учета. При этом после их смерти не должны быть открыты наследственные дела. Такое имущество будет переходить в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону.

Для подтверждения права государства на выморочное имущество предусмотрено формирование специального перечня умерших граждан. В него включат сведения о людях, в отношении которых в единой информационной системе нотариата отсутствуют данные об открытии наследственных дел, а в базе Федеральной службы судебных приставов – исполнительные документы, подлежащие исполнению после их смерти.

Что такое выморочное имущество

Выморочным признается наследственное имущество, на которое отсутствуют наследники по закону и завещанию либо которое никто из наследников не принял

Перечень будет содержать персональные данные умерших, включая фамилию, имя, отчество, даты рождения и смерти, ИНН, а также реквизиты банковских счетов и вкладов с указанием банков, в которых они открыты.

Формированием перечня займется Росимущество на основании сведений Федеральной налоговой службы, Федеральной нотариальной палаты, Федеральной службы судебных приставов и банков.

Кроме того, правительству поручено до 1 апреля 2027 г. подготовить предложения по изменению законодательства, которые определят порядок выявления имущества, подлежащего передаче государству в порядке наследования.

В мае заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев сообщил, что мошенники сдают жилье скончавшихся собственников, используя фальшивые заявления о вступлении в наследство.

По его словам, аферисты приходят к нотариусу, представляясь дальними родственниками умершего, и просят открыть наследственное дело. Нотариус не вправе отказать – он открывает дело, после чего злоумышленники на основании выданной им справки сдают недвижимость покойного в аренду.

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