В Польше пройдут полномасштабные военные учения «коалиции желающих»
В Польше с 9 по 22 ноября пройдут первые полномасштабные военные учения «коалиции желающих», в которых будут участвовать 36 стран во главе с Францией и Великобританией, сообщил Le Monde.
Учения под названием «Koalijca» состоятся на полигоне Нова-Демба на юго-востоке Польши, недалеко от украинской границы. В них планируется задействовать около 2800 военнослужащих из 10 стран, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании, Швеции, Бельгии, Эстонии и Литвы. Еще 500 польских военных обеспечат логистическую поддержку.
По данным издания, главной задачей учений станет проверка системы командования и механизмов переброски войск и военной техники через территорию Европы. Участники также отработают взаимодействие систем связи и противодействие беспилотникам. В маневрах примут участие украинские военнослужащие.
Помимо наземных учений в Польше, в Румынии запланированы тренировки авиации с участием истребителей, транспортных самолетов, заправщиков и разведывательных бортов. Морскую составляющую операции будут моделировать из Турции.
По оценке издания, с помощью маневров европейские страны рассчитывают «продемонстрировать готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины и усилить свои позиции на переговорах о ее будущем».
26 октября в Латвии стартовали военные учения Resolute Reforger 2026 с участием около 3000 военнослужащих НАТО. В учениях задействуют около 1000 единиц военной техники. Военнослужащие отработают развертывание подразделений, организацию снабжения, управление войсками и обеспечение связи. Также программа предусматривает взаимодействие с вооруженными силами Латвии.