В Польше пройдут полномасштабные военные учения «коалиции желающих»

Учения под названием «Koalijca» состоятся на полигоне Нова-Демба на юго-востоке Польши, недалеко от украинской границы. В них планируется задействовать около 2800 военнослужащих из 10 стран, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании, Швеции, Бельгии, Эстонии и Литвы. Еще 500 польских военных обеспечат логистическую поддержку.