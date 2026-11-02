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Beget начал восстановление данных после массированной кибератаки

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Хостинг-провайдер Beget приступил к восстановлению данных после масштабной кибератаки на инфраструктуру компании в ночь на 2 ноября. Специалистам доступны файловые резервные копии подавляющего большинства ресурсов виртуального хостинга и облачной инфраструктуры, говорится в сообщении компании.

В Beget предупредили, что из-за значительных объемов данных восстановление потребует длительного времени. При этом работу выделенных серверов без администрирования со стороны провайдера уже удалось возобновить.

Главным приоритетом компания назвала восстановление NS-серверов. На момент публикации сообщения завершить эти работы планировалось в ближайшие четыре-пять часов. Параллельно специалисты восстанавливают почтовую систему.

Beget уведомил клиентов, что масштабная кибератака и ее последствия обладают признаками обстоятельств непреодолимой силы. По оценке компании, инцидент временно препятствует исполнению части договорных обязательств по предоставлению услуг.

2 ноября провайдер сообщил о ручной настройке инфраструктуры непосредственно в дата-центрах. Компания тогда отмечала, что сбой носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры.

Из-за проблем у Beget произошел сбой в работе приложения каршеринга BelkaCar. Компания предложила клиентам обращаться в поддержку для перерасчета излишне списанных средств.

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