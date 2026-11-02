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В работе приложения каршеринга BelkaCar зафиксирован сбой

Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Работа приложения каршеринга BelkaCar нарушена из-за сбоя, компания уже исправляет ситуацию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис.

2 ноября хостинг-провайдер Beget сообщил о сбое и восстановлении работы дата-центров. BelkaCar предложил обращаться в поддержку для перерасчета излишне списанных средств и принес извинения.

Beget также сообщал в этот день, что инженеры хостинг-провайдера занимаются ручной настройкой инфраструктуры в дата-центрах после масштабного сбоя.

Позже в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили ТАСС, что работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена после технических сбоев. Деятельность бизнеса и продажа маркированных товаров не нарушались.

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