В работе приложения каршеринга BelkaCar зафиксирован сбой
Работа приложения каршеринга BelkaCar нарушена из-за сбоя, компания уже исправляет ситуацию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис.
2 ноября хостинг-провайдер Beget сообщил о сбое и восстановлении работы дата-центров. BelkaCar предложил обращаться в поддержку для перерасчета излишне списанных средств и принес извинения.
Beget также сообщал в этот день, что инженеры хостинг-провайдера занимаются ручной настройкой инфраструктуры в дата-центрах после масштабного сбоя.
Позже в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили ТАСС, что работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена после технических сбоев. Деятельность бизнеса и продажа маркированных товаров не нарушались.