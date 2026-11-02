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Главная / Технологии /

Beget после сбоя занимается ручной настройкой в дата-центрах

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Инженеры хостинг-провайдера Beget занимаются ручной настройкой инфраструктуры в дата-центрах после масштабного сбоя. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Для решения задачи задействованы все необходимые ресурсы – команды работают в усиленном режиме», – говорится в публикации. Там также уточнили, что сбой носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры.

9 октября «Яндекс» заявил, что некоторые функции нейросети Алиса AI временно недоступны, а ответы могут приходить с задержкой. На умных колонках «Станция» были возможны паузы перед ответами и перебои в работе отдельных функций. Кроме того, некоторые устройства умного дома могли работать нестабильно.

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