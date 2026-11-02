Wildberries может открыть ПВЗ в банках и на заправках

Открытие пунктов не потребует специального ремонта и брендинга – вывеска и кронштейн предоставляются бесплатно, а для обработки заказов нужен только смартфон или ноутбук с приложением «WB ПВЗ». При этом в помещении должны быть как минимум одна примерочная и две камеры видеонаблюдения, а также место для выдачи заказов.