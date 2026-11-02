Wildberries может открыть ПВЗ в банках и на заправках
Компании с более 30 точками могут открыть пункты выдачи заказов Wildberries, сообщили в маркетплейсе. Такую возможность могут предоставить магазинам, банкам, кофейням, АЗС.
Открытие пунктов не потребует специального ремонта и брендинга – вывеска и кронштейн предоставляются бесплатно, а для обработки заказов нужен только смартфон или ноутбук с приложением «WB ПВЗ». При этом в помещении должны быть как минимум одна примерочная и две камеры видеонаблюдения, а также место для выдачи заказов.
Для клиентов правила сохранятся. В таких ПВЗ можно получать заказы и оформлять возврат, пользоваться доставкой товаров через сервис WB Track.
В сентябре Wildberries открыл первые партнерские пункты приема товаров. Пункты будут принимать продукцию продавцов, работающих по модели FBW (продажи со склада Wildberries), а в случае работы по модели FBS (продажи со склада продавца) ППТ станет промежуточным пунктом. Открытие таких пунктов произошло после атак украинских БПЛА на склады маркетплейса.