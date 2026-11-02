В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения электричества начались в Киеве и Киевской области, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.
Уточняется, что аварийные отключения электроэнергии были осуществлены по просьбе «Укрэнерго».
В компании также сообщили, что энергетики приступили к ремонтным работам в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, уточнили в ДТЭК.
9 октября в отдельных регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Украинское издание «Страна» писало, что экстренные отключения света введены на правом берегу Киева, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.
1 ноября электроснабжение в Нижегородской области восстановили после атаки украинских беспилотников. Ночью 1 ноября Нижегородская область подверглась массированной атаке беспилотников. Над регионом сбили более 100 дронов. Власти сообщали, что на время восстановительных работ на отдельных участках коммунальных сетей возможны временные отключения электричества, ухудшение отопления жилых домов.
29 октября более 150 000 абонентов в Луганской народной республике (ЛНР) остались без электроснабжения после атаки на энергетическую инфраструктуру региона. Аварийные отключения затронули шесть муниципалитетов.