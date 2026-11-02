Число погибших от медведей в течение года достигло 30

Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали частый выход медведей к людям с несколькими факторами. В Минприроды утверждали, что в Сибири сейчас нет ни кедрового ореха, ни лещины, ни ягод, ни грибов, из-за чего медведь остается несытым перед зимовкой. Также это связано со слабым ходом лосося в регионе на фоне общего роста популяции медведей. Рост популяции, в свою очередь, эксперты объяснили тем, что «россияне меньше охотятся».