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Главная / Общество /

Число погибших от медведей в течение года достигло 30

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

В России с начала 2026 г. в результате нападений медведей погибли 30 человек. Об этом свидетельствуют данные ТАСС по итогам подсчета сообщений региональных властей и открытых источников.

Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Красноярском крае – девять. Еще трое человек погибли в Томской области.

Последний подобный случай произошел в Томской области. 2 ноября в тайге обнаружили тело 62-летнего мужчины с многочисленными повреждениями, характерными для нападения медведя.

29 октября ТАСС сообщал, что жертвами нападений медведей в России стали 29 человек. Рост погибших связан с возросшими случаями выходов хищников в населенные пункты.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали частый выход медведей к людям с несколькими факторами. В Минприроды утверждали, что в Сибири сейчас нет ни кедрового ореха, ни лещины, ни ягод, ни грибов, из-за чего медведь остается несытым перед зимовкой. Также это связано со слабым ходом лосося в регионе на фоне общего роста популяции медведей. Рост популяции, в свою очередь, эксперты объяснили тем, что «россияне меньше охотятся».

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