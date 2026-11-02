ФСБ предупредила об угрозе взрывных устройств в гуманитарных грузах

В ведомстве напомнили, что ранее обнаруживали и обезвреживали взрывные устройства, замаскированные под парфюмерные наборы, внешние аккумуляторы, музыкальные колонки и подарочные статуэтки. Кроме того, такие устройства находили среди предметов церковной утвари, автозапчастей, тротуарной плитки и стелек для обуви с подогревом.