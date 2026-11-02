ФСБ предупредила об угрозе взрывных устройств в гуманитарных грузах
ФСБ России призвала волонтеров и благотворительные организации проверять гуманитарные грузы на наличие взрывчатки и отравляющих веществ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным спецслужбы, для маскировки самодельных взрывных устройств могут использоваться обычные предметы, которые внешне не вызывают подозрений.
В ведомстве напомнили, что ранее обнаруживали и обезвреживали взрывные устройства, замаскированные под парфюмерные наборы, внешние аккумуляторы, музыкальные колонки и подарочные статуэтки. Кроме того, такие устройства находили среди предметов церковной утвари, автозапчастей, тротуарной плитки и стелек для обуви с подогревом.
В ФСБ связали необходимость проверок с угрозой террористических актов в отношении российских военнослужащих. Ведомство рекомендовало получать гуманитарную помощь только из проверенных источников.
26 октября сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Закавказья, которые по заданию СБУ готовили теракты на энергетическом объекте и одном из важных элементов системы противоракетной обороны в Москве.
20 октября в Марий Эл сотрудники ФСБ задержали россиянина 2008 г. р. по подозрению в передаче украинской военной разведке сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов в регионе. Следственное подразделение УФСБ по Марий Эл возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).