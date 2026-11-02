Премьер Бельгии может подать в отставку

«В итоге этот вопрос был снят с повестки дня и заменен ограниченной программой, в рамках которой ряд товаров будет переклассифицирован в категорию НДС. Однако это еще больше усилило акцент на экономии средств в сфере здравоохранения в рамках всего бюджетного плана», – говорится в материале.