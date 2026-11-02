Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,184+0,93%KLVZ1,934-0,51%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 476,8-1,44%RTSI968,56-1,44%RGBI112,39+0,11%RGBITR779,09+0,2%
Главная / Политика /

Премьер Бельгии может подать в отставку

Максим Цуланов
IMAGO / TASS
IMAGO / TASS

Барт Де Вевер может подать в отставку с поста премьер-министра Бельгии после того, как правительство не смогло достичь соглашения по бюджету. Об этом пишет De Standaard со ссылкой на источник.

Ожидается, что утром 2 ноября Вевер посетит королевский дворец, где заявит об отставке королю Филиппу.

De Standaard отмечает, что Вевер по-прежнему не может представить сбалансированный бюджет, который бы устроил все партии. Премьер долгое время имел большие проблемы с налоговым управлением, поскольку оно категорически против общего повышения НДС.

«В итоге этот вопрос был снят с повестки дня и заменен ограниченной программой, в рамках которой ряд товаров будет переклассифицирован в категорию НДС. Однако это еще больше усилило акцент на экономии средств в сфере здравоохранения в рамках всего бюджетного плана», – говорится в материале.

Вопросы здравоохранения и защиты пенсионеров привели к спорам между «Новым фламандским альянсом» (N-VA) Вевера и социалистической партией Vooruit («Вперед»). Прошлый визит Вевера в королевский дворец также состоялся после бюджетных переговоров, но тогда он попросил продлить обсуждение еще на 50 дней. De Standaard допустила, что король может приостановить рассмотрение вопроса об отставке и призовет к продолжению переговоров.

Вевер служит премьер-министром Бельгии с февраля 2025 г. Он стал первым фламандским националистом на этом посту. До этого, с октября 2012 г., был бургомистром (мэром) Антверпена.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь