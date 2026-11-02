Премьер Бельгии может подать в отставку
Барт Де Вевер может подать в отставку с поста премьер-министра Бельгии после того, как правительство не смогло достичь соглашения по бюджету. Об этом пишет De Standaard со ссылкой на источник.
Ожидается, что утром 2 ноября Вевер посетит королевский дворец, где заявит об отставке королю Филиппу.
De Standaard отмечает, что Вевер по-прежнему не может представить сбалансированный бюджет, который бы устроил все партии. Премьер долгое время имел большие проблемы с налоговым управлением, поскольку оно категорически против общего повышения НДС.
«В итоге этот вопрос был снят с повестки дня и заменен ограниченной программой, в рамках которой ряд товаров будет переклассифицирован в категорию НДС. Однако это еще больше усилило акцент на экономии средств в сфере здравоохранения в рамках всего бюджетного плана», – говорится в материале.
Вопросы здравоохранения и защиты пенсионеров привели к спорам между «Новым фламандским альянсом» (N-VA) Вевера и социалистической партией Vooruit («Вперед»). Прошлый визит Вевера в королевский дворец также состоялся после бюджетных переговоров, но тогда он попросил продлить обсуждение еще на 50 дней. De Standaard допустила, что король может приостановить рассмотрение вопроса об отставке и призовет к продолжению переговоров.
Вевер служит премьер-министром Бельгии с февраля 2025 г. Он стал первым фламандским националистом на этом посту. До этого, с октября 2012 г., был бургомистром (мэром) Антверпена.