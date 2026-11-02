Силы ПВО сбили 212 украинских беспилотников над российскими регионами

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью над региональным центром и восемью районами области были уничтожены 20 украинских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет. При падении обломков БПЛА в городе и одном из районов повреждены фасады и остекление двух частных домов.