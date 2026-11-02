Силы ПВО сбили 212 украинских беспилотников над российскими регионами
За ночь дежурные силы ПВО сбили 212 украинских беспилотников самолетного типа над 18 регионами России и двумя морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.
С вечера 1 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Пскова, Калуги («Грабцево»), Пензы, Тамбова («Донское»), Саратова («Гагарин»), Волгограда, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), а также московских авиагаваней «Домодедово», «Жуковский» (Раменское), «Внуково».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью над региональным центром и восемью районами области были уничтожены 20 украинских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет. При падении обломков БПЛА в городе и одном из районов повреждены фасады и остекление двух частных домов.