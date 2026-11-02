Российские военные ударили по складу ракет «Нептун» и сухогрузу на Украине
Российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для перевозки военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате атаки поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе села Тузлы Одесской области.
Кроме того, поражен сухогруз, который перевозил грузы для украинской армии. Судно находилось в море в 58 км южнее Одессы.
Днем ранее российские военные нанесли удар по объектам управления железнодорожным движением на станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных регионов страны. Также атакован сухогруз в Черном море в 69 км к юго-западу от Одессы, который перевозил грузы, предназначенные для украинской армии.
31 октября сообщалось о поражении сухогруза в 37 км к югу от Одессы. По информации Минобороны, судно доставляло грузы для ВСУ. В тот же день российские военные заявили об уничтожении радиолокационной станции П-18 «Малахит» в Запорожской области.