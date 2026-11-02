Российские военные ударили по складу ракет «Нептун» и сухогрузу на Украине

Днем ранее российские военные нанесли удар по объектам управления железнодорожным движением на станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных регионов страны. Также атакован сухогруз в Черном море в 69 км к юго-западу от Одессы, который перевозил грузы, предназначенные для украинской армии.