Мелания Трамп оценила гуманитарную миссию в Алешках
Первая леди США Мелания Трамп рассчитывает, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Она написала об этом в соцсети X.
По словам первой леди, прекращение огня в городе и прилегающих районах обеспечило жителям свободу передвижения, доступ к еде, воде и лекарствам.
«Пусть Алешки станут отправной точкой на пути к прочному миру», – заявила она (цитата по ТАСС).
29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ИС «Вести», что Мелания Трамп смогла поспособствовать достижению договоренностей о режиме тишины в Алешках Херсонской области благодаря опыту работы в гуманитарной сфере. 23 октября Белый дом объявил о достижении соглашения между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. Договоренности предусматривают доставку гуманитарной помощи и добровольную эвакуацию мирных жителей.