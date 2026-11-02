29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ИС «Вести», что Мелания Трамп смогла поспособствовать достижению договоренностей о режиме тишины в Алешках Херсонской области благодаря опыту работы в гуманитарной сфере. 23 октября Белый дом объявил о достижении соглашения между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. Договоренности предусматривают доставку гуманитарной помощи и добровольную эвакуацию мирных жителей.