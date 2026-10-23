Кремль оценил усилия Мелании Трамп в гуманитарной операции в Алешках

23 октября Белый дом сообщил о заключении договоренностей по локальному прекращению огня между Россией и Украиной в Алешках в Херсонской области. Они были достигнуты благодаря содействию Мелании Трамп и начнут действовать 29 октября, уточнила администрация президента США. Первая леди США отмечала, что ее представители работали как с российской, так и с украинской стороной. Она поясняла, что в Алешках будет работать американская медиаорганизация, которая сопроводит российские и украинские команды и задокументирует процесс.