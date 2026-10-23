Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,064-0,83%VEON-RX78,9+3,14%BISVP10,15-0,98%IMOEX2 465,82+1,49%RTSI964,5+2,24%RGBI111,91-0,08%RGBITR773,26-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль оценил усилия Мелании Трамп в гуманитарной операции в Алешках

В ней также участвовали Яна Лантратова и ее коллега с украинской стороны
Сергей Пахомов
Lev Radin \ TASS
Lev Radin \ TASS

Россия приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяю, координирующая роль принадлежит Мелании Трамп», – заявил представитель Кремля.

В подготовке операции также участвовали уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее коллега с украинской стороны, уточнил Песков.

23 октября Белый дом сообщил о заключении договоренностей по локальному прекращению огня между Россией и Украиной в Алешках в Херсонской области. Они были достигнуты благодаря содействию Мелании Трамп и начнут действовать 29 октября, уточнила администрация президента США. Первая леди США отмечала, что ее представители работали как с российской, так и с украинской стороной. Она поясняла, что в Алешках будет работать американская медиаорганизация, которая сопроводит российские и украинские команды и задокументирует процесс.

20 октября Песков заявил, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсуждали ситуацию в Алешках Херсонской области. Российский и американский лидеры договорились, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

10 октября Лантратова сообщила, что команда Мелании Трамп готова подключиться к помощи городу Алешки Херсонской области. Она сообщила, что на данный момент идут «сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи».

Читайте также:Что известно о локальном перемирии в Алешках
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её