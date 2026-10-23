Кремль оценил усилия Мелании Трамп в гуманитарной операции в Алешках

Кремль оценил усилия Мелании Трамп в гуманитарной операции в АлешкахВ ней также участвовали Яна Лантратова и ее коллега с украинской стороны
Россия приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Еще раз повторяю, координирующая роль принадлежит Мелании Трамп», – заявил представитель Кремля.
В подготовке операции также участвовали уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее коллега с украинской стороны, уточнил Песков.
23 октября Белый дом сообщил о заключении договоренностей по локальному прекращению огня между Россией и Украиной в Алешках в Херсонской области. Они были достигнуты благодаря содействию Мелании Трамп и начнут действовать 29 октября, уточнила администрация президента США. Первая леди США отмечала, что ее представители работали как с российской, так и с украинской стороной. Она поясняла, что в Алешках будет работать американская медиаорганизация, которая сопроводит российские и украинские команды и задокументирует процесс.
20 октября Песков заявил, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсуждали ситуацию в Алешках Херсонской области. Российский и американский лидеры договорились, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
10 октября Лантратова сообщила, что команда Мелании Трамп готова подключиться к помощи городу Алешки Херсонской области. Она сообщила, что на данный момент идут «сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи».