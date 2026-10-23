Что известно о локальном перемирии в Алешках

Что известно о локальном перемирии в АлешкахРежим тишины будет введен с 27 октября
- Роль Мелании Трамп и реакция Кремля
- Согласование сроков и детали операции
- Военное сотрудничество США и Украины
- Гуманитарная ситуация в городе
23 октября власти США сообщили о договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области, которое начнет действовать 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения. Дмитрий Песков уточнил, что речь об этом шла во время переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Российские войска введут режим тишины с 27 октября. «Ведомости» собрали главное о подготовке операции.
Роль Мелании Трамп и реакция Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия первой леди США. «Мы приветствуем усилия первой леди США госпожи Мелании Трамп, которая внесла существенный вклад в согласование гуманитарной операции в населенном пункте Алешки в Херсонской области», – сказал он журналистам.
Ранее Мелания Трамп сообщила, что ее представители работали как с российской, так и с украинской стороной. По ее словам, представители обеих стран будут работать вместе, чтобы посетить жителей Алешек и определить, какая помощь им требуется. Жители, которые захотят эвакуироваться, получат скоординированную поддержку и транспорт.
Сроки и детали операции
Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек, чтобы обеспечить гуманитарную миссию. По его словам, на это потребуется как минимум несколько дней, но прогнозировать длительность эвакуации пока рано.
Все желающие смогут покинуть Алешки в рамках операции.
Российские войска введут режим тишины на Херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
«Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населенный пункт Алешки Херсонской области», – сказал он.
Военное сотрудничество США и Украины
Песков также заявил, что сотрудничество между США и Украиной по линии военных не прекращалось, и на это не нужно смотреть через «розовые очки». Представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает атаковать территории России.
Гуманитарная ситуация в городе
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Под контроль России город перешел в 2022 г. По данным переписи 2022 г., там проживали более 24 000 человек.
По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, сейчас в городе остаются около 1300 жителей. «Они не знают, что делать за пределами этого города, в котором они прожили всю свою жизнь. И это серьезная проблема», – говорил дипломат. Доставка продуктов осложнена из-за минирования дорог и атак беспилотников.
21 сентября Песков говорил, что ситуация с продуктами в Алешках критическая, в город также тяжело доставлять медикаменты.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова называла причиной гуманитарного кризиса искусственную блокаду со стороны Украины. По ее словам, помощь в Алешки мешают доставить дроны над дорогами и дистанционно установленные мины, а все, что попадает в город, люди привозят на велосипедах или в руках.
16 октября Путин обсудил гуманитарный кризис в Алешках и с папой римским Львом XIV. В ходе беседы понтифик выразил «глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией» в городе и призвал к перемирию. По его мнению, прекращение огня позволит организовать доставку продовольствия и медицинской помощи, а также обеспечить добровольную и безопасную эвакуацию мирных жителей.