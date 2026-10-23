Что известно о локальном перемирии в Алешках

По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, сейчас в городе остаются около 1300 жителей. «Они не знают, что делать за пределами этого города, в котором они прожили всю свою жизнь. И это серьезная проблема», – говорил дипломат. Доставка продуктов осложнена из-за минирования дорог и атак беспилотников.