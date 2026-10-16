Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV

В Кремле сообщили, что разговор прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе. Путин выразил понтифику искренние пожелания здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции, отметив важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в различных регионах мира. С обеих сторон подчеркнута заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами.