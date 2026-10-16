Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV
Папа римский Лев XIV провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась гуманитарная ситуация в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.
В ходе беседы понтифик выразил «глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией» в городе и призвал к перемирию. По его мнению, прекращение огня позволит организовать доставку продовольствия и медицинской помощи, а также обеспечить добровольную и безопасную эвакуацию мирных жителей. Лев XIV подтвердил готовность Святого Престола содействовать диалогу и мирному урегулированию конфликта.
В Кремле сообщили, что разговор прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе. Путин выразил понтифику искренние пожелания здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции, отметив важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в различных регионах мира. С обеих сторон подчеркнута заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами.
10 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о готовности команды первой леди США Мелании Трамп подключиться к оказанию помощи Алешкам. По ее словам, российская сторона поддерживает контакты с американскими представителями по гуманитарным вопросам.
7 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил рассмотрение предложений Киева по локальному перемирию в Алешках, если они позволят улучшить положение гражданского населения. По данным МИД России на 30 сентября, в городе оставались около 1300 жителей. Доставка продовольствия осложнена из-за минирования дорог и атак беспилотников, утверждал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
В конце сентября спецпосланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву для переговоров с российскими властями по гуманитарным вопросам украинского конфликта. Посол России в Ватикане Иван Солтановский отмечал, что основное внимание планировалось уделить гуманитарному взаимодействию.