Сальдо допустил рассмотрение предложений Киева по ситуации в Алешках
Власти Херсонской области готовы приветствовать предложения украинской стороны, которые могли бы улучшить ситуацию в Алешках, если они будут реальными, а не сделанными ради информационного повода. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Любое действие противника, которое могло бы привести к улучшению ситуации, снижению напряженности, созданию более благоприятных условий для жителей, любое такое предложение, если оно эффективно, будет только приветствоваться», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности локального перемирия для улучшения обстановки в Алешках (цитата по ТАСС).
30 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в Алешках остаются около 1300 жителей. «Они не знают, что делать за пределами этого города, в котором они прожили всю свою жизнь. И это серьезная проблема», – сказал дипломат.
Мирошник также заявил, что доставка продуктов в Алешки осложнена из-за минирования дорог и атак беспилотников.