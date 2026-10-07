Сальдо допустил рассмотрение предложений Киева по ситуации в Алешках

«Любое действие противника, которое могло бы привести к улучшению ситуации, снижению напряженности, созданию более благоприятных условий для жителей, любое такое предложение, если оно эффективно, будет только приветствоваться», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности локального перемирия для улучшения обстановки в Алешках (цитата по ТАСС).