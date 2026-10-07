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Сальдо допустил рассмотрение предложений Киева по ситуации в Алешках

Антон Потоков
Ведомости
Ведомости

Власти Херсонской области готовы приветствовать предложения украинской стороны, которые могли бы улучшить ситуацию в Алешках, если они будут реальными, а не сделанными ради информационного повода. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Любое действие противника, которое могло бы привести к улучшению ситуации, снижению напряженности, созданию более благоприятных условий для жителей, любое такое предложение, если оно эффективно, будет только приветствоваться», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности локального перемирия для улучшения обстановки в Алешках (цитата по ТАСС).

30 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в Алешках остаются около 1300 жителей. «Они не знают, что делать за пределами этого города, в котором они прожили всю свою жизнь. И это серьезная проблема», – сказал дипломат.

Мирошник также заявил, что доставка продуктов в Алешки осложнена из-за минирования дорог и атак беспилотников.

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