Сальдо: никакой международной помощи жителям Алешек не предложено

30 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в Алешках остаются около 1300 жителей. «Они не знают, что делать за пределами этого города, в котором они прожили всю свою жизнь. И это серьезная проблема», – сказал дипломат.