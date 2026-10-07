Сальдо: никакой международной помощи жителям Алешек не предложено
Никаких предложений о помощи жителям Алешек Херсонской области от международных организаций не поступало, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, международные структуры ограничились заявлениями и выражением возмущения. «Кроме как поговорить красиво и каждому выразить возмущение по поводу того, что происходит, больше ничего нет. Никаких предложений о помощи нет», – сказал Сальдо (цитата по ТАСС).
Губернатор также подчеркнул, что власти региона готовы принять помощь, если соответствующие предложения поступят.
30 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в Алешках остаются около 1300 жителей. «Они не знают, что делать за пределами этого города, в котором они прожили всю свою жизнь. И это серьезная проблема», – сказал дипломат.
Мирошник также заявил, что доставка продуктов в Алешки осложнена из-за минирования дорог и атак беспилотников.