Гидрометцентр: ноябрь вошел в тридцатку самых теплых в Москве за 135 лет
Ноябрь 2026 г. вошел в «тридцатку» самых теплых за весь период метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
«В среднем температура за минувшие 20 дней ноября превышает норму, и месяц входит пока в «тридцатку» самых теплых за весь период метеонаблюдений», – сказали в Гидрометцентре (цитата по ТАСС).
Собеседник агентства добавил, что почти весь месяц в Москве держалась плюсовая температура, а за первые две декады ноября сотрудники главной метеостанции столицы зафиксировали только три ночи, в течение которых наблюдались слабые заморозки до -0,8 градуса.
При этом, по данным синоптиков, самым теплым днем месяца стало 1 ноября (воздух прогрелся до +8,8 градуса), а самой теплой ночью стала ночь на 20 ноября (температура воздуха составила +5,8 градуса). В Гидрометцентре добавили, что абсолютный ноябрьский максимум был зафиксирован 6 ноября 2013 г. (+16,2 градуса).
20 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москве наступит метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха устойчиво опустится ниже нуля, а на улицах столицы появится устойчивый снежный покров. К 24–25 ноября Москва приобретет зимний облик.
При этом Тишковец сообщил, что в ночь на 22 ноября возможны слабые заморозки и на дорогах появится гололедица. Днем пройдет холодный фронт с небольшим очаговым снегом, максимальная температура понизится до 0…+2 градусов.