Трамп раскрыл, как Си отреагировал на скандал с Nvidia
Президент США Дональд Трамп рассказал, как председатель КНР Си Цзиньпин оценил экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга во время встречи в Шэньчжэне, пишет Politico.
«О, блестящий, блестящий, он блестящий человек», – передал Трамп слова Си.
Как пишет издание, Трамп призвал совет директоров Nvidia восстановить Хуанга в должности гендиректора компании. По его словам, Nvidia – «очень важная» для США компания и именно Хуанг сделал так, что она буквально на 10 лет опережает другие компании.
Трамп также выразил обеспокоенность текущим руководством компании, отметив, что «в той компании очень мало людей, способных на такое», имея в виду разработку и выпуск чипа Nvidia Blackwell.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с поста гендиректора и его выходе из совета директоров. Временным руководителем стала финансовый директор Колетт Кресс. Решение было принято на фоне расследования предполагаемых связей Хуанга с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. 17 ноября Хуанг сообщил, что готов вернуться на должность главы корпорации, если к нему с такой просьбой обратится совет директоров. На первом общем собрании сотрудников после ухода Хуанга Кресс сообщила о ближайщих планах. Она пообещала сотрудникам повышение зарплат и дополнительные премии в виде акций в декабре. Компания перенесла ежегодный пересмотр вознаграждения с марта на последний месяц года.