Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с поста гендиректора и его выходе из совета директоров. Временным руководителем стала финансовый директор Колетт Кресс. Решение было принято на фоне расследования предполагаемых связей Хуанга с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. 17 ноября Хуанг сообщил, что готов вернуться на должность главы корпорации, если к нему с такой просьбой обратится совет директоров. На первом общем собрании сотрудников после ухода Хуанга Кресс сообщила о ближайщих планах. Она пообещала сотрудникам повышение зарплат и дополнительные премии в виде акций в декабре. Компания перенесла ежегодный пересмотр вознаграждения с марта на последний месяц года.