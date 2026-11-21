Мелания Трамп надеется на новое перемирие между Россией и Украиной до Рождества
Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что Россия и Украина договорятся о новом прекращении огня до наступления Рождества. Об этом она заявила в эфире Fox News в рамках специального выпуска, посвященного зажжению рождественской елки.
«Прежде всего я бы хотела больше договоренностей о прекращении огня. Мы можем это устроить в сжатые сроки, если Украина и Россия готовы. Мы уже ведем переговоры, так что, возможно, еще одно прекращение огня наступит до Рождества», – сказала она.
На вопрос о том, что она хотела бы получить в подарок, первая леди ответила: «Мир во всем мире, конечно».
Комментарии прозвучали после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. 12 ноября Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции, проведенной в Алешках. В Кремле говорили, что президенты не обсуждали эту тему на встрече в Китае.
Мелания Трамп ранее участвовала в организации временного перемирия в районе города Алешки, которое действовало с 27 октября по 1 ноября. За шесть дней паузы удалось эвакуировать почти 800 мирных жителей. По ее словам, она была вовлечена в каждую деталь операции – от маршрутов эвакуации до разминирования территории.