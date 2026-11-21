«Прежде всего я бы хотела больше договоренностей о прекращении огня. Мы можем это устроить в сжатые сроки, если Украина и Россия готовы. Мы уже ведем переговоры, так что, возможно, еще одно прекращение огня наступит до Рождества», – сказала она.