Американский мотоциклетный рынок штурмовала на только Honda, но и другие японские бренды – Yamaha и Kawasaki. В 1965 г. руководство Harley-Davidson, как и английских фирм, не придавало большого значения рынку легких и средних мотоциклов в США. Там полагали, что американцы всегда будут покупать тяжелые байки: пусть молодой потребитель выбирает двигатель в 125 куб. см, но к 40 годам он точно перейдет на 1200 куб. см. Однако стратегия «Хонды» состояла в том, чтобы приучить покупателей к своим малым мотоциклам. Ведь потом, переходя на тяжелые, они будут предпочитать привычный бренд. Маркетинговый лозунг «Вы встретите самых замечательных людей на «Хонде», то есть обеспеченных и культурно продвинутых, резко контрастировал с образом грубого байкера.