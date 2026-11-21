От мотоцикла к самолету: как Соитиро Хонда превратил неудачи в технопрорыв120 лет назад родился знаменитый японский изобретатель
17 ноября 1906 г. в деревне Хамамацу японской префектуры Сидзуока в небогатой семье кузнеца на свет появился мальчик Соитиро Хонда. Благодаря технической жилке и предпринимательской хватке он сумел создать компанию, ставшую мировым лидером в производстве мотоциклов. Чему у основателя Honda можно поучиться даже сейчас – в материале «Ведомостей».
Между механиком и пилотом
В 15 лет Хонда начал работать в авторемонтной мастерской в Токио, устроившись туда по газетному объявлению. Владельцем оказался не только опытный инженер-самоучка, но и страстный энтузиаст автоспорта. Под его началом юноша принимал участие в создании автомобиля на основе американского шасси с восьмицилиндровым V-образным авиационным двигателем и водяным охлаждением, который мог развивать скорость до 160 км/ч. Через два года Хонда уже сидел в кресле бортмеханика этого болида. В ноябре 1924 г. экипаж одержал сенсационную победу на пятых автомобильных гонках в Японии, опередив гораздо более опытных соперников.
К 1928 г., пройдя путь от подмастерья до старшего механика и заслужив доверие начальника, Хонда открыл собственное отделение мастерской в Хамамацу. При этом автоспорт он бросать не собирался. В июне 1936 г. будущий основатель корпорации Honda установил национальный рекорд средней гоночной скорости в Японии – 120 км/ч, который долго оставался непобитым. Для этого ему пришлось собрать собственный болид «Хамамацу». Машина базировалась на усовершенствованном фордовском шасси и была оснащена восьмицилиндровым двигателем с турбонаддувом.
За руль Хонда сел сам, а его младший брат занял место механика. Заезд проходил в рамках скоростного ралли на открытии новой гоночной грунтовой трассы в пригороде Токио. Братья уверенно лидировали с большим отрывом, однако на выходе из последнего поворота перед финишной прямой дорогу им преградил автомобиль соперника, отстававший на круг. В результате столкновения Хонда получил тяжелые травмы и пролежал в больнице несколько месяцев. После выздоровления он навсегда оставил карьеру гонщика и сосредоточился на развитии собственного производства.
Властелин поршневых колец
Фирма Хонды занималась починкой готовых узлов автотехники и изготовлением деталей. Кроме легковых машин мастерская выполняла заказы на оборудование и ремонт пожарных автомобилей и мотопомп для местных служб. Успешным изобретением того периода стали литые металлические спицы для колес, которые пришли на смену хрупким деревянным. Они принесли мастерской хорошую прибыль, и к середине 1930-х штат разросся до 30 механиков. Однако предприниматель понимал, что для серьезного успеха был необходим выход на серийную продукцию.
В 1937 г. японская Toyota Motor только запускала массовое производство автомобилей и остро нуждалась в надежных местных поставщиках комплектующих. Компания Хонды, как самонадеянно полагал бизнесмен, могла выпускать поршневые кольца и поэтому предложила свои услуги. Предполагалось изготавливать детали литьем из чугуна по точным размерам поршневых канавок c небольшой механической обработкой, обеспечивающей геометрию. Правда, из первой партии колец, переданных Хондой по контракту на опытную партию, входной контроль прошли всего несколько штук. Ни о какой серийности не могло быть и речи.
Но Хонда не сдавался. Два года он изучал металлургию в технической школе и на заводах по всей Японии. Поначалу чугун получался слишком хрупким и крошился при установке на поршень. Или наоборот – слишком мягким, из-за чего быстро истирался о стенки цилиндра. В конце концов Хонда подобрал точный состав чугуна с добавкой кремния, а также режимы термообработки, которые дали возможность получать в составе мелкодисперсный графит, нужную упругость и прочность.
Эти работы положили основу для решения главной задачи поршневого двигателестроения – обеспечение надежности и эффективности за счет удержания больших давлений компрессии топливной смеси при высоких оборотах. Кроме того, они дали относительно чистый выхлоп без продуктов сгорания протекающих смазочных масел, что стало особенно важным многие десятилетия спустя. И хотя в классическом двигателестроении пионерами выступали европейские и американские инженеры, в сегменте высокооборотистых агрегатов именно Хонда по праву считается одним из главных новаторов индустрии. Много десятилетий спустя он вывел свою знаменитую формулу: успех приходится только на 1% выполненной работы, остальные 99% – на неудачи.
Двухколесных дел мастер
К 1941 г. Хонда имел уже несколько заводов и мог серийно производить поршневые кольца высокого качества. Но в начале Второй мировой войны компания была передана под контроль государственного министерства, а «Тойота» приобрела 40% ее акций. Фактически предприниматель стал лишь управляющим директором собственной фирмы. В 1944 г. основной завод был разрушен бомбардировкой. В январе 1945-го оставшиеся производственные мощности уничтожило землетрясение.
После войны Хонда начал бизнес с нуля. В конце 1946 г. он продал оставшиеся в его собственности активы и привлек средства многочисленных производителей велосипедов – основного и наиболее популярного тогда средства передвижения в Японии. Так появилось предприятие с амбициозным названием Honda Technical Research Institute («Институт технических исследований Хонды»). Штат при этом насчитывал всего чуть более 10 человек. Фирма размещалась в помещении менее 20 кв. м, собирала и продавала моторизованные велосипеды, используя двухтактные моторы от армейских бензиновых генераторов. Когда двигатели закончились, Хонда разработал и стал выпускать их аналог.
Как акционерная компания Honda Motor была основана в 1948 г. Хонда нанял инженера Кихатиро Кавасиму и финансиста Такэо Фудзисаву, которые дополняли его техническую специализацию. Фудзисава обеспечивал финансовую и маркетинговую стратегии, которые оказались на редкость успешными. Первый мотоцикл производства «Хонды» назывался Dream, то есть «Мечта». Фирме удалось разработать четырехтактный двигатель вдвое большей мощности, что сделало байк чрезвычайно популярным. К 1954 г. компания занимала уже 15% японского рынка. Вскоре появился завод, выпускавший рекордные 1000 аппаратов ежедневно.
В 1958-м «Хонда» представила Super Cub – недорогой, простой в управлении и безопасный мотоцикл. Модель имела четкую потребительскую нишу, став незаменимым средством передвижения для мелких предпринимателей. Фактически это был первый скутер в современном понимании. Super Cub оказался настолько удачным, что «Хонда» производит его по сей день: в 2017 г. с конвейера сошел 100-миллионный экземпляр. Это самое массовое из когда-либо выпущенных моторных средств передвижения.
От конкуренции к протекции
В конце XX в. экономисты, столкнувшиеся с феноменом японского «экономического чуда», стали искать его причины в эффективности использования сил и средств крупных компаний. Мировой автопром почувствовал японское «дыхание в спину» гораздо раньше других сфер. По подсчетам специалистов, уже в 1957 г. один работник Toyota производил в среднем 13 автомобилей в год, Ford – 10, тогда как General Motors – всего шесть. Преимущество японцев по сравнению с американскими гигантами к 1965 г. стало полуторным. Сборка небольшого автомобиля в Стране восходящего солнца требовала всего 30 часов против 50 в США.
Та же картина наблюдалась и в части мотоциклов, даже еще более показательная. В конце 1960-х британские производители средних и крупных байков занимали половину рынка США, но уже к началу 1970-х их доля упала до 9% и 19% соответственно. По данным исследователей, на одного работника Honda приходилось до 200 мотоциклов в год, тогда как сотрудник британских фирм производил не более 16. При этом уровень зарплат у них был сопоставим. В 1972 г. затраты на оплату труда среднего работника в США составляли $21 000 ежегодно, а на заводах «Хонды» – $25 000.
Американский мотоциклетный рынок штурмовала на только Honda, но и другие японские бренды – Yamaha и Kawasaki. В 1965 г. руководство Harley-Davidson, как и английских фирм, не придавало большого значения рынку легких и средних мотоциклов в США. Там полагали, что американцы всегда будут покупать тяжелые байки: пусть молодой потребитель выбирает двигатель в 125 куб. см, но к 40 годам он точно перейдет на 1200 куб. см. Однако стратегия «Хонды» состояла в том, чтобы приучить покупателей к своим малым мотоциклам. Ведь потом, переходя на тяжелые, они будут предпочитать привычный бренд. Маркетинговый лозунг «Вы встретите самых замечательных людей на «Хонде», то есть обеспеченных и культурно продвинутых, резко контрастировал с образом грубого байкера.
В результате к 1980-м «Харлей» удерживал только 3,3% американского рынка, «Хонда» – уже 55%, «Ямаха» – 19%, «Судзуки» – 12%, «Кавасаки» – 10%. Не стоит забывать и о техническом совершенстве японских изделий. По оценкам технических специалистов, до половины мотоциклов, сходивших с конвейеров Harley-Davidson имели, казалось бы, простительный дефект: пропускали масло на пол демонстрационных залов в небольшие жестяные банки под ними. Для любого японского мотоцикла это было бы позором.
В 1983 г. руководство «Харлея» обратилось за помощью в Вашингтон. Белый дом ввел жесткие пошлины на ввоз тяжелых мотоциклов в США – 45% на пять лет. За это время фирма выпустила на рынок новую модель «Спортстер» с низкой ценой, провела техническое обновление производства, усилила контроль качества, диверсифицировала активы и продала запасы. Качество мотоциклов выросло втрое, производительность труда – в 1,5 раза. Уже в мае 1987 г. «Харлей» заявил о возможности отказа от пошлины. К 1988 г. фирма сравнялась с «Хондой» по доле на рынке, увеличив ее до 40%.
Японская преемственность
Вектор управления Honda, заданный основателем, отошедшим от дел в 1973 г., никогда не менялся. Он принципиально запретил назначать на руководящие посты родственников, заложив традицию меритократии, – главой становится только лучший инженер. Основной и самый известный глобальный девиз – «The Power of Dreams» («Сила мечты» или «Сила воображения»). В период правления самого Хонды, помимо завоевания мирового лидерства в производстве мотоциклов, компания запустила автомобильное направление, выпустив модели S500, T360, а также первый Civic, который к настоящему моменту имеет уже десятки модельных поколений. Кроме того, Honda вышла на трассы «Формулы-1» с собственным болидом.
Преемник основателя Киеси Кавасима с 1973 по 1983 г. обеспечил глобальную экспансию в разгар нефтяного кризиса. Это стало возможным благодаря разработанному экономичному двигателю CVCC с технологией послойного смесеобразования для выполнения строгих экологических норм без применения каталитического нейтрализатора. Кроме того, Кавасима вывел на рынок модель Accord и открыл первый автозавод Honda в США.
С 1983 по 1990 г. компанию возглавлял Тадаси Кумэ, разработчик легендарных моторов, укрепивший инженерный имидж марки. Он внедрил систему газораспределения VTEC, меняющую высоту подъема и продолжительность открытия клапанов прямо во время работы двигателя. Благодаря этому мотор оставался экономичным на низких оборотах и выдавал высокую мощность на высоких. В эти годы был запущен первый японский люксовый бренд Acura и начато создание суперкара Honda NSX.
Прагматичный реформатор и бывший конструктор гоночных двигателей Нобухико Кавамото, управлявший компанией с 1990 по 1998 г., буквально спас ее от финансового спада 1990-х, временно закрыв программу в «Формуле-1» и сделав ставку на массовые кроссоверы и минивэны. При нем вышли автомобильные бестселлеры CR-V и Odyssey.
Наконец, управляющий компанией с 1998 по 2003 г. Хироюки Есино был дальновидным защитником независимости «Хонды» в эпоху глобальных слияний автогигантов. Он развивал экологичные и даже футуристичные технологии: выпустил первый гибрид Insight, компактный хетчбэк Fit (Jazz) и водородомобиль FCX.
За горизонты
С начала 2000-х «Хонда» сделала акцент на расширении дилерских сетей, прибыли и новых рынках, особенно в Китае. Компания сосредоточилась на локализации производства в Азии и удешевлении массовых моделей. В 2020-х был взят курс курс на полную углеродную нейтральность и отказ от двигателей внутреннего сгорания к 2040 г. Кроме того, Honda инициировала стратегические альянсы для разработки программного обеспечения и аккумуляторов, в том числе с Sony и Nissan.
Наконец, в декабре 2003 г. компания представила серийный самолет Honda HA-420 HondaJet. Он стал первым японским воздушным судном, целиком изготовленным одной фирмой без какой-либо государственной поддержки. Инженеры компании самостоятельно разработали экономичный двухконтурный турбореактивный двигатель HF118, испытания и доводка которого заняли почти год. Установка испытывалась в реальном воздушном потоке, будучи размещенной на пилоне другого самолета.
Главный конструктор Митимаса Фудзино, опровергнув классическое правило авиастроения о том, что моторы над крылом создают слишком сильное аэродинамическое сопротивление, реализовал оригинальную компоновку пилонного размещения двух двигателей над крылом. Максимально удалив двигатели от земли и повысив их защищенность от посторонних предметов и ударов о землю при грубых приземлениях, он сильно повысил живучесть самолета.
В декабре 2015 г. компания получила окончательное одобрение Федерального агентства гражданской авиации США на реализацию самолета, а к августу 2026 г. глобальные поставки достигли отметки в 275 бортов разных модификаций. В пересчете на одного пассажира на километр пути HondaJet является самым экономичным двухдвигательным реактивным самолетом в классе сверхлегких бизнес-джетов.