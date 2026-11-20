Правительство рассмотрит идею обязательных детских кресел в такси
Правительство России проработает предложение об обязательном оснащении такси детскими креслами. Об этом заявил вице-премьер Андрей Никитин в интервью «РИА Новости».
По его словам, Минтранс совместно с депутатами Госдумы уже подготовил пакет поправок в закон о такси, направленный в том числе на решение вопроса стоимости поездок. Инициативу об обязательном наличии детских кресел также обсудят с заинтересованными сторонами.
Никитин добавил, что в ближайшие несколько месяцев законопроект вынесут на публичное обсуждение.
13 октября Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что Минтранс проводит с «Яндексом» эксперимент, чтобы за детей в такси не нужно было доплачивать, соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца 2026 г.
6 октября «Ведомости. Город» со ссылкой на исследование аналитического центра ГК «Гранель» писали, что около 35% россиян готовы отказаться от личного автомобиля, если работа находится в пределах района и до нее можно быстро добраться. При этом 65% участников пока не готовы пойти на это даже при наличии офиса рядом с домом. В опросе приняли участие 1433 респондента из городов-миллионников РФ. 33% респондентов отметили, что машина нужна им не только для поездок на работу, а еще 32% признались, что просто привыкли к личному автомобилю. Среди готовых отказаться от машины в пользу такси 63% составили мужчины и 37% – женщины.