Путин рассказал о своем крещении отцом патриарха Кирилла
Президент России Владимир Путин рассказал, что его мог крестить отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла – священник Михаил. Об этом глава государства заявил в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель» к 80-летию патриарха на «Первом канале», передает «РИА Новости».
По его словам, однажды он поинтересовался у патриарха, в каком храме служил его отец. Выяснилось, что в 1950-х гг. священник Михаил был настоятелем Преображенского собора в Ленинграде. После этого президент предположил, что именно он совершил его крещение.
В интервью российский лидер также сообщил, что каждый день молится за Россию и ее народ. Путин отметил, что Русская православная церковь сыграла уникальную роль в становлении русской нации и российской государственности. По его словам, хранить человека и его духовность – главное направление совместной с церковью работы.
О том, что президент дал интервью дал интервью Кустурице для документального фильма о патриархе Кирилле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Интервью должно выйти в эфир 20 ноября. В этот день патриарх Кирилл празднует свое 80-летие. Путин наградил его государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.