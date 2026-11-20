Путин завершил поездку в Таджикистан
Президент России Владимир Путин завершил свою поездку в Таджикистан, где встретился с лидером страны Эмомали Рахмоном. Об этом пишет «РИА Новости».
По данным агентства, глава российского государства вылетел из Душанбе в Москву. В столице у Путина запланирована встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который 20 ноября празднует 80-летие.
Президент РФ прибыл в Таджикистан после поездки на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне. Там Путин провел встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.