Также Швыдкой и Родригес затронули участие России в XXII Международной книжной ярмарке Венесуэлы (FILVEN-2026). В дипмиссии отметили, что мероприятие позволило познакомить жителей латиноамериканской страны с российской литературой, искусством и культурой, а также наладить прямое общение между представителями двух стран.