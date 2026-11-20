Михаил Швыдкой обсудил с Делси Родригес отношения России и Венесуэлы
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и временный президент Венесуэлы Делси Родригес обсудили отношения Москвы и Каракаса. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Венесуэле.
Стороны уделили особое внимание развитию культурно-гуманитарных связей, расширению образовательных и творческих обменов, а также перспективам реализации совместных проектов.
«Российско-венесуэльские отношения основаны на взаимном уважении, доверии и стратегическом партнерстве. Культурное и гуманитарное сотрудничество занимает в них особое место», – заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Также Швыдкой и Родригес затронули участие России в XXII Международной книжной ярмарке Венесуэлы (FILVEN-2026). В дипмиссии отметили, что мероприятие позволило познакомить жителей латиноамериканской страны с российской литературой, искусством и культурой, а также наладить прямое общение между представителями двух стран.
27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает продолжить сотрудничество с Венесуэлой в энергетической сфере. Российский лидер отметил, что Москва готова взаимодействовать как с официальными властями Венесуэлы, так и с компаниями из других государств.