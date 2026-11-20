Россия подала заявку на проведение саммита АТЭС в 2035 году
Москва подала заявку на проведение саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 г. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы пока не знаем, получим ли мы это право на проведение, но, по крайней мере, такая готовность у нас имеется», – сказал он (цитата по ТАСС).
Песков добавил, что точный город, в котором может пройти событие, пока не определен.
Последний саммит состоялся в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. На нем присутствовал президент РФ Владимир Путин, который провел трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и американским коллегой Дональдом Трампом.