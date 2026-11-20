«Каллас несет уже давно, ее никто в Европейском союзе не может остановить», – заявила дипломат (цитата по ТАСС). Она добавила, что не понимает, кого глава европейской дипломатии могла бы представлять на переговорах, поскольку, по ее оценке, в самом ЕС нет ясности относительно того, чьи интересы выражает Каллас.