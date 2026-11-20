Захарова раскритиковала Каллас как возможного переговорщика от ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в способности главы европейской дипломатии Каи Каллас участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, Каллас занимает русофобскую позицию и неспособна вести конструктивный диалог. Об этом дипломат заявила на брифинге.
«Каллас несет уже давно, ее никто в Европейском союзе не может остановить», – заявила дипломат (цитата по ТАСС). Она добавила, что не понимает, кого глава европейской дипломатии могла бы представлять на переговорах, поскольку, по ее оценке, в самом ЕС нет ясности относительно того, чьи интересы выражает Каллас.
Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в урегулирование украинского конфликта. При этом, по ее словам, руководство Евросоюза не демонстрирует аналогичной открытости.
20 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что приглашение представителей Франции, Германии и Великобритании в Москву не означает их подключения к трехсторонним переговорам России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки возможного визита европейских представителей в российскую столицу пока не определены.
18 ноября The Guardian назвала три возможные причины исключения Каллас из переговорной делегации ЕС. Среди них – ее жесткая позиция в отношении России, нежелание крупнейших стран объединения передавать внешнеполитические полномочия Брюсселю и усиление роли глав государств в международных переговорах.