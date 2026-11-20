Захарова обвинила Эстонию в создании железного занавеса на границе с Россией
Решение Эстонии закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией сравнимо с возведением нового железного занавеса под предлогом мнимой угрозы с Востока. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.
По словам дипломата, планы Таллина вписываются в русофобскую политику эстонских властей. Она подчеркнула, что в случае закрытия границы Москва примет необходимые политико-дипломатические меры для защиты своих интересов.
20 ноября Reuters со ссылкой на правительство Эстонии сообщило, что страна закроет пункты пропуска на границе с Россией как минимум на шесть месяцев с 1 декабря. Решение принято по соображениям безопасности после предполагаемого поджога оборонного предприятия, в причастности к которому Таллин обвиняет Москву.
18 ноября мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс выступил против закрытия погранперехода с Россией. По его мнению, ограничения могут негативно сказаться на занятости в городе и осложнить гуманитарные связи между странами.
16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закрытие погранпереходов не принесет Эстонии ничего хорошего. Он сравнил действия Таллина со строительством стены и отверг обвинения в причастности российских спецслужб к диверсиям на эстонских оборонных предприятиях.