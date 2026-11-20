20 ноября Reuters со ссылкой на правительство Эстонии сообщило, что страна закроет пункты пропуска на границе с Россией как минимум на шесть месяцев с 1 декабря. Решение принято по соображениям безопасности после предполагаемого поджога оборонного предприятия, в причастности к которому Таллин обвиняет Москву.