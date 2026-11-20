Песков объяснил интерес СМИ к ядерному чемоданчику Путина
Ядерный чемоданчик, замеченный журналистами во время мероприятий с участием президента России Владимира Путина в Китае, стал поводом для громких заголовков у тех представителей СМИ, которые впервые увидели российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, специальный кейс постоянно сопровождает Путина во время поездок и сам по себе не является чем-то необычным.
19 ноября Путин завершил поездку в Китай, где принял участие в саммите АТЭС. Тогда же он выступил перед журналистами по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом. Путин назвал встречу первой в своем роде и страницей в истории дипломатии. Президент рассказал о ходе урегулирования конфликта на Украине. Среди других тем выступления были европейская архитектура безопасности, отношения с Западом и ответные меры на атаки по Крымскому мосту.
Переговоры лидеров России, США и Китая проходили в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Встреча продлилась более 1,5 часа. Лидеры обсудили международную безопасность, украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и вопросы сокращения ядерных вооружений. Со стороны России участие в переговорах приняли глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.