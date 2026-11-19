Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что у трех лидеров есть широкий круг вопросов для обсуждения, многие из них уже затронуты. Трамп назвал жизненно важным сотрудничество трех стран в борьбе с распространением ядерного оружия. Председатель КНР подчеркнул, что страны должны совместно отвечать на глобальные вызовы. Он призвал подавать пример сотрудничества, защищать мир и стабильность и вносить вклад в прогресс человечества.