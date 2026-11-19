Трехсторонние переговоры Путина, Си и Трампа завершились
Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа завершилась. Переговоры проходили на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Встреча продлилась более часа.
В ходе открытой части мероприятия российский лидер заявил, что РФ, Китай и США несут совместную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он также предложил обсудить экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность, а также региональные конфликты, включая украинский.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что у трех лидеров есть широкий круг вопросов для обсуждения, многие из них уже затронуты. Трамп назвал жизненно важным сотрудничество трех стран в борьбе с распространением ядерного оружия. Председатель КНР подчеркнул, что страны должны совместно отвечать на глобальные вызовы. Он призвал подавать пример сотрудничества, защищать мир и стабильность и вносить вклад в прогресс человечества.
Переговоры лидеров США, КНР и России 19 ноября стали первой в истории трехсторонней встреча Путина, Трампа и Си. Переговоры прошли в резиденции «Цилинь Шаньчжуан».