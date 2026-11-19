В декларации отмечается, что основу энергетической безопасности составляют как традиционные источники энергии, так и технологии с низким или нулевым уровнем выбросов. При этом каждая экономика будет самостоятельно определять структуру энергобаланса с учетом национальных приоритетов. Участники форума также поддержали развитие взаимодействия энергетики с цифровыми технологиями.