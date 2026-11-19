Страны АТЭС призвали укреплять безопасность во всех отраслях энергетики
Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступили за укрепление безопасности во всех отраслях энергетики и развитие взаимодействия для обеспечения надежных и доступных поставок энергоресурсов. Об этом говорится в Шэньчжэньской декларации, опубликованной на сайте Кремля.
Страны призвали укреплять устойчивость цепочек поставок, обеспечивать безопасность трансграничной энергетической инфраструктуры и проводить оценку рисков. Отдельно подчеркивается необходимость своевременного восстановления электростанций, электрических сетей, подводных силовых кабелей и трубопроводов.
Участники АТЭС намерены обмениваться опытом в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации и управления стратегическими резервами. Они выступили за развитие сотрудничества между производителями и потребителями энергоресурсов, а также обеспечение доступного энергоснабжения отдаленных и сельских районов.
В декларации отмечается, что основу энергетической безопасности составляют как традиционные источники энергии, так и технологии с низким или нулевым уровнем выбросов. При этом каждая экономика будет самостоятельно определять структуру энергобаланса с учетом национальных приоритетов. Участники форума также поддержали развитие взаимодействия энергетики с цифровыми технологиями.
19 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке Шэньчжэньской декларации. По его словам, поставки российских энергоносителей, зерна и удобрений способствуют энергетической и продовольственной безопасности региона. Он подчеркнул надежность и стабильность поставок из России.