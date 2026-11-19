Глава администрации Энергодара Максим Пухов рассказал, что совместно с концерном «Росэнергоатом» на благотворительные средства закупили 50 трансформаторов. Часть оборудования уже доставили в город, другая находится в Мелитополе или направляется туда из Ростова. Кроме того, на одной из подстанций устанавливают и подключают дополнительный трансформатор. Завершить работы планируется в течение недели.