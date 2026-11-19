В Энергодаре установят трансформаторы для обеспечения электричеством
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий провел в Энергодаре совещание с главой города и директором Запорожской АЭС. Участники обсудили безопасность жителей и сотрудников станции, стабильную работу атомной электростанции и обеспечение горожан отоплением, электричеством и водой, сообщили в пресс-службе главы региона.
Глава администрации Энергодара Максим Пухов рассказал, что совместно с концерном «Росэнергоатом» на благотворительные средства закупили 50 трансформаторов. Часть оборудования уже доставили в город, другая находится в Мелитополе или направляется туда из Ростова. Кроме того, на одной из подстанций устанавливают и подключают дополнительный трансформатор. Завершить работы планируется в течение недели.
По словам представителей региональных властей, украинские войска наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры Энергодара, в том числе по подстанциям и трансформаторам.
Балицкий заявил, что приоритетом остается обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города. Для этого необходимо скоординировать действия городских служб, региональных ведомств и специалистов ЗАЭС. Все обозначенные на совещании проблемы губернатор взял на контроль для дальнейшего решения на региональном и федеральном уровнях. Отдельно глава региона поручил усилить меры безопасности в Энергодаре и проработать возможность увеличить число мобильных огневых групп.
11 ноября сотрудник ЗАЭС погиб в результате удара ВСУ по жилому дому. 10 ноября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что трое сотрудников ЗАЭС погибли за последние две недели в результате ударов со стороны ВСУ. По его словам, последней жертвой стала 56-летняя сотрудница сервисного подразделения станции. Она погибла в Энергодаре при ударе украинского беспилотника-камикадзе по движущемуся автомобилю.
Утром 8 ноября стало известно об отключении внешнего энергоснабжения ЗАЭС. Причиной стало повреждение линии «Ферросплавная-1», из-за которого сработала автоматическая защита. Позже электроснабжение восстановили.