Путин предложил Трампу и Си обсудить глобальную и региональную повестку
Президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином предложил обсудить глобальные и региональные вопросы, а также энергетическую безопасность.
Российский президент также поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи.
Трехсторонние переговоры лидеров РФ, США и Китая проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне и стали первой в истории встречей руководителей трех стран в таком формате. Трамп назвал эту встречу историческим событием.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 ноября рассказал, что трехсторонние переговоры должны продлиться около часа. Подготовка совместного заявления по их итогам продолжалась 18 ноября.
Путин, Трамп и Си Цзиньпин уже кратко пообщались на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС. Лидеры обменялись рукопожатиями и сидели за одним столом. Также 19 ноября они совместно выступили на форуме АТЭС.