16 ноября Кушнер объявил о подготовке следующего раунда многосторонних переговоров. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков 17 ноября заявил, что участие европейцев в переговорах не рассматривается, а сроки и место следующей встречи пока не определены.