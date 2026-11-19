Кушнер: США на встрече в Берлине обсудят с Европой единую позицию по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Берлин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Целью поездки станет согласование общей позиции по ключевым условиям мирного урегулирования украинского конфликта, сообщил Кушнер в соцсети X.
Встреча пройдет в рамках «коалиции желающих». По словам Кушнера, американская делегация намерена укрепить координацию с Украиной и Европой, а также совместно подготовить повестку и определить формат следующего раунда многосторонних переговоров.
Отдельное внимание стороны уделят послевоенным механизмам безопасности. В частности, участники обсудят надежные гарантии для Киева и более широкую систему обеспечения стабильности в Европе, которая должна снизить риск новых конфликтов.
Кушнер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта и установления долгосрочного мира, который сделает Европу безопаснее.
17 ноября Axios со ссылкой на представителя американской администрации сообщил о предстоящей встрече Уиткоффа и Кушнера с украинскими и европейскими представителями в Берлине. Среди тем переговоров назывались гарантии безопасности Киеву и восстановление экономики Украины.
Ранее Кушнер назвал три ключевых элемента американского плана урегулирования: гарантии безопасности, перспективу вступления Украины в ЕС и программу экономического восстановления. Он подчеркнул, что окончательное мирное соглашение должно быть согласовано Москвой и Киевом.