Актер Ларри Пойндекстер погиб в ДТП
Американский актер Ларри Пойндекстер, снимавшийся в сериалах «Друзья» и «Санта-Барбара», умер после того, как его сбил автомобиль. Ему было 66 лет, пишет Deadline.
Пойндекстер попал под машину вечером 13 ноября, когда переходил улицу в районе Студио-Сити, чтобы купить еду. Артист находился в больнице и должен был перенести операцию в связи с переломами ребер. Он скончался внезапно утром 18 ноября.
Пойндекстер снялся почти в 200 фильмах и сериалах. Среди них – «Папе снова 17», «Познакомьтесь с Дороти Дендридж», «Как я встретил вашу маму», «Новичок», «Сверхъестественное», «911 служба спасения».