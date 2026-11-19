На полях саммита уже состоялись отдельные встречи Путина и Си Цзиньпина, а также Трампа и китайского лидера. 19 ноября Путин и Трамп провели двустороннюю встречу. Американский лидер заявил, что у него с Путиным отличные отношения. По словам Трампа, его переговоры с Путиным на полях саммита АТЭС заложили основу для успешного саммита РФ, США и Китая.