Путин выехал на трехсторонние переговоры с Трампом и Си Цзиньпином
Кортеж президента России Владимира Путина выехал из гостиницы Conrad на трехсторонние переговоры с лидерами Китая и США Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Переговоры состоятся в резиденции «Цилинь Шаньчжуан».
18 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин уже кратко пообщались на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС. Они обменялись рукопожатиями и сидели за одним столом. 19 ноября они также совместно выступили на форуме АТЭС.
На полях саммита уже состоялись отдельные встречи Путина и Си Цзиньпина, а также Трампа и китайского лидера. 19 ноября Путин и Трамп провели двустороннюю встречу. Американский лидер заявил, что у него с Путиным отличные отношения. По словам Трампа, его переговоры с Путиным на полях саммита АТЭС заложили основу для успешного саммита РФ, США и Китая.