МИД РФ: антироссийский курс Молдавии не отвечает интересам ее жителей
Отношения России и Молдавии переживают глубокий кризис на фоне антироссийского курса Кишинева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, такой курс не отвечает интересам Молдавии и ее жителей. Захарова отметила, что многие граждане Молдавии с теплотой относятся к России и не считают ее угрозой.
19 ноября исполняется 25 лет Договору о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией.
18 ноября МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России в Кишиеве Олегу Озерову после инцидента с беспилотниками. В ведомстве сообщили, что 17 ноября семь беспилотников пересекли воздушное пространство Молдавии, шесть из которых упали на территории страны. БПЛА также зафиксированы над воздушным пространством столицы республики – Кишиневом. Озеров, в свою очередь, отверг обвинения. Он отметил, что у молдавской стороны нет доказательств причастности России к данным инцидентам на территории страны.
10 ноября посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ. Ему выразили решительный протест в связи с объявлением сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата. Россия объявила сотрудника посольства Молдавии в России нежелательным лицом, руководствуясь принципом взаимности.
23 октября МИД Молдавии заявил, что объявит одного из сотрудников посольства России в Молдавии «персоной нон грата» после того, как в селе Киштелница Теленештского района в Молдавии примерно в 100 м от жилого дома был обнаружен беспилотник.