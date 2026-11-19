18 ноября МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России в Кишиеве Олегу Озерову после инцидента с беспилотниками. В ведомстве сообщили, что 17 ноября семь беспилотников пересекли воздушное пространство Молдавии, шесть из которых упали на территории страны. БПЛА также зафиксированы над воздушным пространством столицы республики – Кишиневом. Озеров, в свою очередь, отверг обвинения. Он отметил, что у молдавской стороны нет доказательств причастности России к данным инцидентам на территории страны.