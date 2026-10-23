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МИД Молдавии объявит одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата

Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

МИД Молдавии объявит одного из сотрудников посольства России в Молдавии «персоной нон грата» из-за инцидента с беспилотником. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и безопасности республики и представляет прямую угрозу безопасности граждан. Подобные действия неприемлемы и в очередной раз демонстрируют риски, порождаемые украинским конфликтом», – сказано в сообщении.

В МИД добавили, что в качестве ответной меры Молдавия объявит сотрудника российского посольства персоной нон грата.

23 октября телеканал Digi24 сообщил, что в селе Киштелница Теленештского района в Молдавии примерно в 100 м от жилого дома был обнаружен беспилотник. Местный житель оповестил полицию, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших нет.

2 октября спикер молдавского парламента Игорь Гросу также допустил высылку посла России из республики. При этом он не стал утверждать, что это произойдет в скором времени.

16 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает недопустимой возможность высылки посла России из Молдавии. Она добавила, что в Кишиневе  понимают реальную цену антироссийским заявлениям своих властей».

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