МИД Молдавии объявит одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата

23 октября телеканал Digi24 сообщил, что в селе Киштелница Теленештского района в Молдавии примерно в 100 м от жилого дома был обнаружен беспилотник. Местный житель оповестил полицию, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших нет.