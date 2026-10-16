МИД России считает недопустимым возможность высылки посла России из Молдавии

В начале октября спикер молдавского парламента Игорь Гросу допустил высылку посла России из республики. При этом он не стал утверждать, что это произойдет в скором времени. Гросу пояснил, что Кишинев в будущем может перейти от вручения нот протеста к «дополнительным мерам».