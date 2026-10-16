МИД России считает недопустимым возможность высылки посла России из Молдавии
Высылка российского посла из Молдавии является недопустимой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подобная риторика в принципе недопустима. Она свидетельствует о полном отсутствии у оппонентов [посла Олега] Озерова реальных поводов для обвинения в неуважении страны пребывания», – сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, власти Молдавии скатываются до «прямолинейной лжи, беспочвенных обвинений и просто натурального хамства», но в Кишиневе «понимают реальную цену антироссийским заявлениям своих властей».
В начале октября спикер молдавского парламента Игорь Гросу допустил высылку посла России из республики. При этом он не стал утверждать, что это произойдет в скором времени. Гросу пояснил, что Кишинев в будущем может перейти от вручения нот протеста к «дополнительным мерам».