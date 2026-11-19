Трамп и Си выступили за беспрепятственный транзит нефти через Ормуз
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за беспрепятственные поставки нефти через Ормузский пролив. Об этом американский лидер сообщил в ходе двухсторонних переговоров с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Кроме того, глава Белого дома назвал отношения Вашингтона и Пекина особенными и подчеркнул, что считает Си своим другом.
«Никто в другой части мира не способен на то, на что способны мы», – заявил американский президент (цитата по Reuters).
Трамп также сообщил, что двум странам удалось справедливо распределить тарифную нагрузку. Он отметил, что Совет по торговле помогает сбалансировать отношения США и Китая.
Трамп и Си провели переговоры на саммите АТЭС 19 ноября. Это стало третий встречей лидеров двух стран с 2019 г. Переговоры прошли перед трехсторонней встречей президента США, председателя КНР и российского лидера Владимира Путина. По словам Трампа, это станет историческим событием.
18 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин уже кратко пообщались на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС. Лидеры обменялись рукопожатиями и сидели за одним столом. Также 19 ноября они совместно выступили на форуме АТЭС.