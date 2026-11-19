Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за беспрепятственные поставки нефти через Ормузский пролив. Об этом американский лидер сообщил в ходе двухсторонних переговоров с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Кроме того, глава Белого дома назвал отношения Вашингтона и Пекина особенными и подчеркнул, что считает Си своим другом.