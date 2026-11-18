В тот же день помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп могут провести несколько встреч на полях саммита. Он отметил, что переговоры пройдут в ограниченном составе, без больших делегаций. Стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы.