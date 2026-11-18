Путин, Трамп и Си встретились перед приемом для гостей саммита АТЭСЛидеры трех стран кратко пообщались
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп обменялись рукопожатием перед торжественным приемом в честь участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Они также кратко переговорили.
На самом торжественном приеме Путин и Трамп сели по обе стороны от председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань. Российский лидер – по левую руку от четы Си, а по правую – Трамп.
18 ноября Путин прибыл на торжественный прием для гостей саммита АТЭС, который организован от имени председателя КНР Си Цзиньпина. К главной площадке встречи – Центру международных обменов – российский лидер подъехал на личном лимузине Aurus. Ранее на саммит АТЭС также прибыл Трамп. Обоих лидеров Си Цзиньпинь встретил лично.
В тот же день помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп могут провести несколько встреч на полях саммита. Он отметил, что переговоры пройдут в ограниченном составе, без больших делегаций. Стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы.