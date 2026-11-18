Си Цзиньпин лично встретил Трампа по прибытии в ШэньчжэньНа саммите АТЭС запланированы переговоры лидеров Китая, США и России
Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил президента США Дональда Трампа у трапа самолета при прибытии в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), следует из трансляции.
В рамках визита Трамп проведет переговоры с Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что встреча состоится завтра, 19 ноября. При этом Си и Путин уже провели двусторонние переговоры, а 18 ноября Путин и Трамп увидятся на торжественном приеме.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся без больших делегаций. До этого Ушаков сообщил, что президенты намерены обсудить урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы.
Financial Times со ссылкой на источник писала, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся на АТЭС без согласованной повестки.