В рамках визита Трамп проведет переговоры с Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что встреча состоится завтра, 19 ноября. При этом Си и Путин уже провели двусторонние переговоры, а 18 ноября Путин и Трамп увидятся на торжественном приеме.