«Вузам пора создавать специальные комнаты с контуром, в который не проникает никакая связь. Для этого никаких разрешений от ФСТЭКа, от комиссии по радиочастотам не требуется. Если говорить об экзаменах и зачетах в университетах, почему бы университетам такое не сделать?» – сказал он (цитата по «РИА Новости»).