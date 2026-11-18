Рособрнадзор предложил установить в вузах специальные комнаты без связи
В университетах необходимо создать специальные комнаты без связи для проведения экзаменов и зачетов. Об этом на заседании Общественного совета при Рособрнадзоре заявил глава ведомства Анзор Музаев.
«Вузам пора создавать специальные комнаты с контуром, в который не проникает никакая связь. Для этого никаких разрешений от ФСТЭКа, от комиссии по радиочастотам не требуется. Если говорить об экзаменах и зачетах в университетах, почему бы университетам такое не сделать?» – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Музаев также призвал пресекать случаи использования искусственного интеллекта (ИИ) во время проведения экзаменов.
В ходе заседания Музаев также заявил, что Рособрнадзор и Минцифры прорабатывают вопрос о запрете продажи микронаушников на маркетплейсах. По его словам, ежегодно около 1000 человек удаляют с экзаменов за использование запрещенных средств связи.
21 октября «Ведомости» со ссылкой на исследование Финансового университета писали, что использование ИИ в вузах создает риски снижения самостоятельности студентов и ослабления их критического мышления. Автор исследования отметил, что одной из проблем использования ИИ является снижение достоверности оценки знаний студентов. Другим риском становится формирование когнитивной зависимости студентов от нейросетей.