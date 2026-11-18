Рособрнадзор прорабатывает запрет продажи микронаушников на маркетплейсах
Рособрнадзор совместно с Минцифры прорабатывает вопрос о запрете продажи микронаушников на маркетплейсах. Об этом сообщил руководитель службы Анзор Музаев на заседании Общественного совета при Рособрнадзоре.
«Мы отрабатываем, чтобы по аналогии с рядом устройств был запрет на продажу таких устройств [микронаушников] на маркетплейсах. Никакой пользы это оборудование ни в одной сфере жизнедеятельности, законной сфере жизнедеятельности, не приносит», – сказал он (цитата по ТАСС).
Он отметил, что ежегодно с экзаменов удаляют около 1000 человек, пытающихся использовать запрещенные средства связи.
Музаев называл микронаушники «серьезной бедой». Он заявлял, что эта технология является «вызовом для системы» и анонсировал обсуждение запрета их продажи с силовыми структурами.
В апреле в Рособрнадзоре предупредили выпускников о последствиях списывания на ЕГЭ. Музаев тогда сообщил, что нейросеть, следящая за проведением единого государственного экзамена, становится совершеннее.