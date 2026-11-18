«Мы отрабатываем, чтобы по аналогии с рядом устройств был запрет на продажу таких устройств [микронаушников] на маркетплейсах. Никакой пользы это оборудование ни в одной сфере жизнедеятельности, законной сфере жизнедеятельности, не приносит», – сказал он (цитата по ТАСС).