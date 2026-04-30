Музаев предупредил выпускников о последствиях списывания на ЕГЭ
Нейросеть, следящая за проведением единого государственного экзамены (ЕГЭ), становится совершеннее, поэтому выпускникам не стоит пытаться списывать на экзамене. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил ТАСС.
Даже если в аудитории нет общественного наблюдателя, система может зафиксировать нарушение. Музаев подчеркнул, что ЕГЭ должен быть единым и в правилах сдачи, и «нечестности не должно быть».
30 апреля «РИА Новости» сообщили, что Рособрнадзор запретил проводить досмотр на ЕГЭ в 2026 г. Если металлоискатель срабатывает, участнику предлагают добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, на хранение. При отказе абитуриента не допустят до экзамена.
В 2026 г. проведение ЕГЭ разделено на три этапа: досрочный (20 марта – 20 апреля), основной (1 июня – 9 июля) и дополнительный (4–25 сентября).