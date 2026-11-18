Теперь подать документы можно только для посещения членов семьи, являющихся гражданами Евросоюза, деловых поездок и участия в конференциях, а также работы в сфере международных перевозок. К последней категории относятся моряки, водители грузовиков и пилоты. При этом бизнес-визиты требуют предварительного согласования с посольством Словении.