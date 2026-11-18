Визовые центры Словении в России перестали принимать заявки от туристов
Визовые центры Словении в России с 16 ноября прекратили прием заявлений на шенгенские визы с целью туризма. Об этом сообщается на сайте визового оператора VFS Global.
Теперь подать документы можно только для посещения членов семьи, являющихся гражданами Евросоюза, деловых поездок и участия в конференциях, а также работы в сфере международных перевозок. К последней категории относятся моряки, водители грузовиков и пилоты. При этом бизнес-визиты требуют предварительного согласования с посольством Словении.
Кроме того, сохраняется возможность получения национальной визы категории D для воссоединения семьи с гражданами ЕС. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), новые ограничения распространяются только на подачу заявлений и не затрагивают ранее выданные визы.
11 ноября власти Латвии продлили ограничения на въезд и прием визовых заявлений граждан России и Белоруссии до 31 декабря 2027 г. Исключения предусмотрены для отдельных категорий заявителей, включая членов семей граждан ЕС.
12 ноября Финляндия ужесточила ограничения на въезд россиян с необязательными целями, в том числе для краткосрочной работы по шенгенским визам.
19 октября Еврокомиссия сообщила о намерении усложнить россиянам получение шенгенских виз, прежде всего многократных. При этом решения о выдаче виз остаются в компетенции отдельных государств ЕС.