В сообщениях, которые приходят с аккаунтов с верификационной галочкой на аватаре, говорится о якобы выявленной подозрительной активности и многочисленных жалобах на пользователя. При этом уведомления поступают только на телефон, не отображаются на других устройствах и не позволяют сделать скриншот. Эти особенности указывают на использование секретного чата.