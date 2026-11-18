Мошенники рассылают в Telegram поддельные сообщения от имени службы поддержки
Злоумышленники распространяют в Telegram фальшивые уведомления от имени службы поддержки мессенджера, угрожая пользователям блокировкой аккаунта и требуя подтвердить учетную запись. Целью такой рассылки является получение доступа к чужим профилям, выяснило агентство «РИА Новости».
В сообщениях, которые приходят с аккаунтов с верификационной галочкой на аватаре, говорится о якобы выявленной подозрительной активности и многочисленных жалобах на пользователя. При этом уведомления поступают только на телефон, не отображаются на других устройствах и не позволяют сделать скриншот. Эти особенности указывают на использование секретного чата.
Злоумышленники предупреждают, что при отсутствии реакции аккаунт могут заблокировать или удалить вместе со всеми данными. Для подтверждения личности предлагается перейти по ссылке, которая внешне начинается с официального адреса Telegram. Однако после символа @ в нее добавлен закодированный номер телефона жертвы. Браузер игнорирует эту часть адреса и перенаправляет пользователя на сторонний мошеннический сайт.
На поддельной странице просят ввести номер телефона, а затем код авторизации, поступающий непосредственно в Telegram. Передача этих данных позволяет преступникам завладеть аккаунтом. Чтобы обойти спам-фильтры, в тексте сообщений также смешивают кириллические и латинские символы.
Официальная поддержка Telegram не запрашивает пароли и коды авторизации в личных сообщениях. При получении подозрительного уведомления агентство рекомендует заблокировать отправителя, пожаловаться на него и включить двухэтапную аутентификацию для дополнительной защиты профиля.
9 ноября в МВД РФ предупредили, что мошенники используют схему с подпиской Telegram Premium для хищения аккаунтов. От имени знакомого пользователя либо с неизвестного аккаунта поступает сообщение о том, что человеку якобы подарили подписку Telegram. В сообщении содержится ссылка или QR-код, ведущие на поддельную страницу авторизации в мессенджере. Далее пользователю могут предложить ввести номер телефона и код подтверждения. Полученные данные могут позволить злоумышленникам получить доступ к учетной записи, завершить активные сеансы и начать рассылать мошеннические сообщения и ссылки контактам пострадавшего.