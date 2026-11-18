Что Путин заявил на деловом саммите АТЭС в ШэньчжэнеПрезидент рассказал о сдвиге экономического центра в АТР, санкционном давлении на Россию и планах по Дальнему Востоку
Президент России Владимир Путин выступил на деловом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, где заявил о превращении Азиатско-Тихоокеанского региона в центр глобальной экономики и устойчивости российской экономики под санкционным давлением. В выступлении он также представил планы по развитию Дальнего Востока и пригласил бизнес к участию в форуме будущих технологий. «Ведомости» собрали главное о заявлениях российского лидера.
Об экономическом сдвиге в пользу АТР
Путин начал выступление с оценки масштаба перемен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметив, что реальность превзошла прогнозы 2012 г., когда Россия впервые принимала саммит АТЭС во Владивостоке. По его словам, сегодня на АТЭС приходится более 60% мирового ВВП, 50% мировой торговли товарами и 35% торговли услугами, а также более 60% мировых прямых иностранных инвестиций.
Президент связал эти изменения с подъемом развивающихся стран Азии, которые «совершили гигантский прыжок вперед из периферии хозяйственных процессов» и стали лидерами глобального развития и инноваций. Он привел данные, согласно которым роль развивающихся стран и стран с формирующимися рынками в мировой экономике выросла с 35% в 1990 г. до 61% в 2026 г.
О санкциях и реакции на внешнее давление
Путин заявил, что прежние инструменты экономического доминирования «изжили себя», хотя санкции, тарифы и экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект. По его словам, попытки изолировать Россию провалились.
«Наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политики достойно прошла через все эти испытания», – сказал президент.
В качестве ответа на внешнее давление Путин привел экономические показатели: ВВП России за прошедшие три года увеличился более чем на 10%, безработица остается на уровне 2,3%, государственный долг – в пределах 17%. Он также отметил кардинальное изменение валютной структуры торговли: доля доллара и евро в оплате экспорта упала с 85% в 2021 г. до 9%.
Отдельно Путин остановился на последствиях санкций для стран, которые их вводят. По его оценке, Европейский Союз не смог адаптироваться к отказу от российских энергоресурсов и теряет промышленный потенциал, сталкиваясь с бюджетными дефицитами, ростом долговой нагрузки и инфляцией.
О торговле с АТР и интеграционных планах
Россия, по словам Путина, намерена наращивать сотрудничество с участниками АТЭС. Он сообщил, что доля региона во внешнеторговом обороте России уже превышает половину – 53%, тогда как в 2014 г. составляла более четверти, а ориентир был на уровне 40%.
Президент перечислил направления, которые Москва предлагает активизировать в рамках АТЭС: укрепление логистической взаимосвязанности и транспортного каркаса. Россия, по его словам, модернизирует Транссиб и БАМ, увеличивает мощности тихоокеанских портов и расширяет инфраструктуру Северного морского пути.
Путин также затронул тему Евразийского экономического союза, отметив рост совокупного преференциального рынка партнеров по соглашениям о свободной торговле с 185 до 570 млн человек за три года. В начале следующего года, по его словам, вступит в силу соглашение с Индонезией, ведутся переговоры с Индией и рядом других стран.
О Дальнем Востоке и новых преференциях
Президент отдельно остановился на возможностях партнерства с российским Дальним Востоком. Он напомнил, что с 1 января 2027 г. на всей территории Дальнего Востока и Арктики начнет действовать единый преференциальный режим, задача которого – внедрить унифицированный подход к поддержке капиталовложений.
По словам Путина, на всем дальневосточном и арктическом пространстве будет запущен особый правовой статус для «быстрой обкатки новейших технологий, включая беспилотники, промышленные роботы, искусственный интеллект». Президент выразил уверенность, что бизнес из экономик АТЭС оценит эти возможности.
О трехсторонней встрече и председательстве в АТЭС
Путин подтвердил ожидания от предстоящих трехсторонних встреч между лидерами России, Китая и США на полях саммита. «Ожидаю большую потенциальную пользу от предстоящих трехсторонних встреч, встреч между лидерами России, Китая и США, которые запланированы на полях саммита АТЭС», – заявил он.
В завершение президент поблагодарил китайских коллег за организацию саммита и пожелал Вьетнаму, который станет председателем в следующем году, сохранить преемственность. Он также сообщил, что Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 г. и рассчитывает на поддержку партнеров.