Путин также затронул тему Евразийского экономического союза, отметив рост совокупного преференциального рынка партнеров по соглашениям о свободной торговле с 185 до 570 млн человек за три года. В начале следующего года, по его словам, вступит в силу соглашение с Индонезией, ведутся переговоры с Индией и рядом других стран.