Саммит АТЭС проходит 18–19 ноября в Шэньчжэне. Участие в нем принимает президент России Владимир Путин. Он проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с президентами США и Китая в трехстороннем формате. Кроме того, запланированы контакты с руководителями Вьетнама и Таиланда.