Си Цзиньпин призвал страны к укреплению экономического сотрудничества
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к укреплению экономического и технологического сотрудничества с развивающимися странами. Он заявил об этом на саммите АТЭС в Шэньчжэне.
«Мы должны придерживаться концепции развития, в которой народ занимает центральное место, концепции, направленной на укрепление экономического и технологического сотрудничества с развивающимися экономиками», – сказал он.
Си также заявил, что Китай ускорит построение современной промышленной системы, придавая мощный импульс для инноваций и роста глобальных предприятий. По его словам, Китай поспособствует глубокой интеграции технологических и промышленных инноваций, будет поддерживать трансформацию и модернизацию традиционных отраслей, рост и расширение будущих отраслей.
«Китай будет снижать таможенные пошлины, расширять доступ на свой рынок, обеспечивая более стабильные, предсказуемые условия для глобальных компаний, инвестирующих в Китай и ведущих в Китае деятельность», – сказал председатель КНР.
По его словам, намерение Китая сотрудничать и добиваться взаимовыгодных результатов со всеми странами не изменится независимо от перемен в мире.
Саммит АТЭС проходит 18–19 ноября в Шэньчжэне. Участие в нем принимает президент России Владимир Путин. Он проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с президентами США и Китая в трехстороннем формате. Кроме того, запланированы контакты с руководителями Вьетнама и Таиланда.